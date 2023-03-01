США ввели санкции против трех организаций и двух физлиц из-за поддержки Северной Кореи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Администрация США внесла в санкционный список три организации из Северной Кореи и Демократической республики Конго и два физических лица, которые, как она утверждает, финансово поддерживают Пхеньян, говорится в заявлении Госдепа.

"США привержены тому, чтобы противостоять усилиям КНДР по получению доходов на ее незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Сегодня мы предпринимаем меры против трех компаний и двух физических лиц, которые попытались это сделать", - отмечается в заявлении ведомства.

Речь идет о двух физических лицах из КНДР, о двух северокорейских организациях (Chilsong Trading Corporation and Korea Paekho Trading Corporation) и об одной компании, работающей в ДР Конго (Congo Aconde SARL).