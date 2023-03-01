Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

США ввели санкции против трех организаций и двух физлиц из-за поддержки Северной Кореи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Администрация США внесла в санкционный список три организации из Северной Кореи и Демократической республики Конго и два физических лица, которые, как она утверждает, финансово поддерживают Пхеньян, говорится в заявлении Госдепа.

"США привержены тому, чтобы противостоять усилиям КНДР по получению доходов на ее незаконные программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Сегодня мы предпринимаем меры против трех компаний и двух физических лиц, которые попытались это сделать", - отмечается в заявлении ведомства.

Речь идет о двух физических лицах из КНДР, о двух северокорейских организациях (Chilsong Trading Corporation and Korea Paekho Trading Corporation) и об одной компании, работающей в ДР Конго (Congo Aconde SARL).

США КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белорусское ТВ показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Что произошло за день: среда, 1 марта

Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Полякам разрешили въезжать в Белоруссию без виз через любой КПП на границе с ЕС

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

В МИД Белоруссии предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });