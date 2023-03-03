Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении двух компаний из России и Белоруссии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Одна компания из России и одна из Белоруссии попали в список из 37 организаций, в отношении которых Минторг США вводит экспортные ограничения.

"Список юридических лиц (...) определяет организации, в отношении которых есть разумные основания полагать, основываясь на конкретных и поддающихся изложению фактах, что эти организации были вовлечены, являются вовлеченными или представляют значительный риск быть вовлеченными в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики государства (США - ИФ)", - говорится в извещении, размещенном в четверг в Федеральном реестре США.

Согласно ему, Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США внесло в список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня, три компании из Бирмы, четыре из Пакистана и остальные из Китая.

В частности, в список попали DMT Electronics (Россия) и DMT Trading LLC (Белоруссия), Neotec Semiconductor Ltd. (Тайвань), Министерство транспорта и коммуникаций Бирмы, Dynamic Engineers (Пакистан) и другие.

Уточняется, что меры в отношении компаний из Китая вводятся "за приобретение и попытку приобретения предметов американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации", что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Документ будет официально опубликован в Федеральном реестре 6 марта.

Минторг США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В бюджет РФ в январе-феврале поступило налогов более чем на 5 трлн рублей

ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей

Банки попросили разрешить им не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });