Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении двух компаний из России и Белоруссии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Одна компания из России и одна из Белоруссии попали в список из 37 организаций, в отношении которых Минторг США вводит экспортные ограничения.

"Список юридических лиц (...) определяет организации, в отношении которых есть разумные основания полагать, основываясь на конкретных и поддающихся изложению фактах, что эти организации были вовлечены, являются вовлеченными или представляют значительный риск быть вовлеченными в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики государства (США - ИФ)", - говорится в извещении, размещенном в четверг в Федеральном реестре США.

Согласно ему, Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США внесло в список организаций, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, по одной компании из России, Белоруссии и Тайваня, три компании из Бирмы, четыре из Пакистана и остальные из Китая.

В частности, в список попали DMT Electronics (Россия) и DMT Trading LLC (Белоруссия), Neotec Semiconductor Ltd. (Тайвань), Министерство транспорта и коммуникаций Бирмы, Dynamic Engineers (Пакистан) и другие.

Уточняется, что меры в отношении компаний из Китая вводятся "за приобретение и попытку приобретения предметов американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации", что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Документ будет официально опубликован в Федеральном реестре 6 марта.