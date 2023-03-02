Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Патрушев обсудил в Гаване углубление российско-кубинских отношений

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.

Обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений, сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Также подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы.

Накануне Патрушев посетил Каракас, где встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и генеральным секретарем совета национальной обороны страны Хосе Орнеласом Феррейрой. Стороны обсудили различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Куба Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

Космический корабль Сrew Dragon стартует к МКС с космонавтом "Роскосмоса"

США готовы корректировать ядерный арсенал в ответ на аналогичные шаги РФ

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

Белорусское ТВ показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Что произошло за день: среда, 1 марта

Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Полякам разрешили въезжать в Белоруссию без виз через любой КПП на границе с ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });