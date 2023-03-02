Патрушев обсудил в Гаване углубление российско-кубинских отношений

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.

Обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений, сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Также подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы.

Накануне Патрушев посетил Каракас, где встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и генеральным секретарем совета национальной обороны страны Хосе Орнеласом Феррейрой. Стороны обсудили различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.