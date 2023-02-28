Патрушев обсудил в Каракасе сотрудничество спецслужб и правоохранительных органов РФ и Венесуэлы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра обсудили в рамках российско-венесуэльских консультаций по безопасности сотрудничество стран по линии спецслужб и правоохранительных органов.

"Рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества по линии министерств юстиции, включая обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования деятельности иностранных некоммерческих организаций, взаимодействие по линии специальных служб, правоохранительных органов. Отдельное внимание уделено противодействию "цветным революциям" и сотрудничеству в сфере информационной безопасности", - сообщил аппарат российского Совбеза.

Участники обменялись мнениями по международным отношениям, в том числе обсудили обстановку в Латинской Америке.

В переговорах приняли участие представители министерств и ведомств России и Венесуэлы. С российской стороны на встрече присутствовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.