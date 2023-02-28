Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Патрушев обсудил в Каракасе сотрудничество спецслужб и правоохранительных органов РФ и Венесуэлы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра обсудили в рамках российско-венесуэльских консультаций по безопасности сотрудничество стран по линии спецслужб и правоохранительных органов.

"Рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества по линии министерств юстиции, включая обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования деятельности иностранных некоммерческих организаций, взаимодействие по линии специальных служб, правоохранительных органов. Отдельное внимание уделено противодействию "цветным революциям" и сотрудничеству в сфере информационной безопасности", - сообщил аппарат российского Совбеза.

Участники обменялись мнениями по международным отношениям, в том числе обсудили обстановку в Латинской Америке.

В переговорах приняли участие представители министерств и ведомств России и Венесуэлы. С российской стороны на встрече присутствовали представители аппарата Совета безопасности, МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

Венесуэла Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США пока не нашли свидетельств нецелевого использования выделяемой Украине помощи

Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года

Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года

В Финляндии начали строить ограждение на границе с Россией

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });