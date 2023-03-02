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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

РФ отказала Венгрии в безвизовых поездках по дипломатическим паспортам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ приостановило действие российско-венгерского межправсоглашения о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта.

Соответствующее распоряжение, датированное 1 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного в г. Москве 14 июня 2001 г., в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, МИД России должен направить Будапешту уведомление о принятом решении.

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