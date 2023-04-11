Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры о нефти и газе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Сийярто сообщил в соцсетях, что в Москве он намерен обсудить безопасность газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает газ из России, обслуживание транзитных поставок российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", а также предотвращение санкций, которые могут быть введены Евросоюзом в отношении атомной промышленности России.