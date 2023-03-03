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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Минюст США сделал заключение, что Трамп не обладает иммунитетом в деле о штурме Капитолия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минюст США пришел к выводу, что иммунитет, которым по заявлению Дональда Трампа он обладает как бывший президент, не распространяется на его речь 6 января 2021 года.

"Обращение к общественности по вопросам, представляющим общественный интерес, является традиционной функцией президента", - говорится в заключении Минюста, опубликованном в четверг.

"Но эта традиционная функция - это функция публичной коммуникации. Это не включает подстрекательство к неминуемому насилию в частной жизни", - подчеркнули в ведомстве.

"Поскольку фактическое подстрекательство не было бы защищено абсолютным иммунитетом, даже если бы оно прозвучало в контексте речи по вопросам, представляющим общественный интерес, суд должен отклонить категорический аргумент, который президент Трамп привел ниже, и возобновить апелляцию", - сообщили в Минюсте.

Апелляционный суд попросил Министерство юстиции предоставить заключение в ответ на заявления Трампа о том, что он обладает абсолютным иммунитетом и потому не может быть ответчиком по искам двух офицеров Капитолия США и 11 членов Конгресса от Демократической партии, связанным с беспорядками 6 января 2021 года.

Иски направлены на то, чтобы привлечь Трампа к ответственности за физические и психологические травмы.

Министерство юстиции подчеркнуло, что в их заключении нет выводов о том, подстрекал ли Трамп к мятежу, но претензии в иске описывают поведение и речь, выходящие за рамки президентских обязанностей.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.

Сам экс-президент заверяет, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп
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