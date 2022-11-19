Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора, который будет проводить расследование ряда связанных с ним дел, неприемлемым и отказался сотрудничать.

"Это неприемлемо, эта так несправедливо, политизировано. Я не собираюсь в этом участвовать. Я не собираюсь это принимать", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что "не сделал ничего плохого" и выразил надежду, что у Республиканской партии "хватит мужества бороться с такими инициативами".

"Это худшая политизация правосудия в нашей стране", - подчеркнул экс-президент.

В свою очередь назначенный на должность спецпрокурора Джек Смит в своем заявлении пообещал "быстро и тщательно провести расследование", а также "вынести независимое суждение".

Накануне министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

В указе говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

Ранее Трамп объявил, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года. Его выдвижение вызвало неоднозначную реакцию в Республиканской партии США.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

Работу климатического саммита в Египте пришлось продлить из-за споров о декларации

Лукашенко призвал белорусских производителей занять нишу ушедшей сети McDonald's

Лукашенко призвал белорусских производителей занять нишу ушедшей сети McDonald's
Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });