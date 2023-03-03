Инфляция в Турции в феврале замедлилась до годового минимума

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в феврале замедлились до 55,2% в годовом выражении с 57,7% в январе, опустившись до минимума с февраля прошлого года. Об этом говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ослабления инфляции до 55,5%.

Замедление инфляции фиксируется уже четыре месяца подряд. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%. Осенью прошлого года темпы роста потребительских цен превышали 85%.

Стоимость одежды и обуви повысилась на 21,7% (в январе – на 24,2%), продуктов питания и безалкогольных напитков – на 69,3% (71%), транспортных услуг – на 44,9% (47,7%). Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 49,3% после роста на 50,6% месяцем ранее, оплата жилья и коммунальных услуг выросла на 55,9% (56,2%).

Относительно предыдущего месяца индекс CPI увеличился на 3,15% после подъема на 6,65% в январе. Эксперты прогнозировали повышение на 3,35%.

Темпы роста цен производителей (индекс PPI) в стране в феврале замедлились до 76,6% в годовом выражении по сравнению с 86,5% месяцем ранее. Относительно января индекс PPI увеличился на 1,6%.

Турецкая нацвалюта в пятницу торгуется около отметки 18,9 лиры за $1 по сравнению с 18,86 днем ранее. Турецкий фондовый индекс BIST 100 поднимается примерно на 0,15%, за последние 12 месяцев он взлетел в 2,6 раза.