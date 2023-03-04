Байден заявил, что пытается вернуть осужденного в РФ американца Уилана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские власти делают все возможное для возвращения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил журналистам президент США Джо Байден.

"Мы делаем все возможное", - приводят его слова американские СМИ.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской ИК-17 строгого режима.