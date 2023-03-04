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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Что случилось этой ночью: суббота, 4 марта

Пакет новой помощи Украине, восстановление продаж туров в Турцию, футуристический проект Трампа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Блинкен объявил о новом пакете военной помощи США для Украины в $400 млн. В пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, БМП Bradley, гаубиц.

- Продажи туров в Турцию полностью восстановились после разрушительного землетрясения. Наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники.

- Трамп предложил построить 10 "городов свободы" c летающими автомобилями. Он считает, что это поможет "вернуть американскую мечту".

- Сбой в энергосистеме обесточил центральную часть Якутии. Об этом сообщил глава МЧС региона.

- Байден заявил, что пытается вернуть осужденного в РФ американца Уилана. "Мы делаем все возможное" - заявил президент США.

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