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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Премьер госсовета КНР заявил о росте ВВП в 2022 году на 3%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительству Китая удалось обеспечить в 2022 году рост ВВП страны на уровне 3%, несмотря на многочисленные трудности, включая необходимость преодоления пандемии коронавируса, заявил в докладе на открывшейся в Пекине сессии ВСНП премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

Он сообщил, что в конце года уровень безработицы в городских районах снизился до 5,5%, а общий объем импорта и экспорта товаров увеличился на 7,7%.

Уровень бюджетного дефицита контролируется на уровне 2,8%, "доходы и расходы центрального бюджета соответствуют бюджету, наблюдается незначительный баланс в расходах".

Платежный баланс остается сбалансированным, "а обменный курс юаня относительно стабилен среди основных мировых валют".

Китай Ли Кэцян
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