Прогноз правительства Китая о росте ВВП в 2023 году превзошел ожидания аналитиков

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство Китая ожидает, что ВВП страны в 2023 году вырастет примерно на 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, считает агентство.

Цель роста ВВП на 5% стоит рассматривать как минимум, а фактический подъем экономики может оказаться сильнее, написал главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй. С ним согласны аналитики швейцарского банка UBS, которые повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост ВВП КНР на 5,3% в 2023 году и на 5% - в 2024 году.