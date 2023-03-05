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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Расходы на оборону КНР вырастут в 2023 году на 7,2%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд), говорится в проекте бюджета страны на текущий год, представленном на открывшейся сессии ВСНП.

В субботу официальный представитель сессии Ван Чао заявил журналистам, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять "обязательства страны как крупной державы".

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, в 2021 - на 6,8% в годовом исчислении.

Китай Ван Чао
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