Расходы на оборону КНР вырастут в 2023 году на 7,2%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд), говорится в проекте бюджета страны на текущий год, представленном на открывшейся сессии ВСНП.

В субботу официальный представитель сессии Ван Чао заявил журналистам, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять "обязательства страны как крупной державы".

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, в 2021 - на 6,8% в годовом исчислении.