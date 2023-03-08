Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления военной мощи Китая за счет технологий

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Китаю необходимо усиливать военную мощь за счет технологического развития и улучшения связей между военно-промышленным комплексом и остальной частью экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегатам сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай нарастить военную мощь при помощи технологических инноваций и улучшенной координации оборонной индустрии с прочей экономикой страны", - передает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Он подчеркнул, что Китаю нужно активизировать меры по достижению независимости в сфере высоких технологий. Также он заявил о необходимости укреплять устойчивость цепочек поставок продукции.

Ранее на этой неделе стало известно, что по проекту бюджета КНР на текущий год, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд).