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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В НКР сообщили о диверсии со стороны азербайджанских военных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о диверсии, совершенной Вооруженными силами Азербайджана утром в воскресенье.

"5 марта около 10:00 диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Среди сотрудников есть один погибший и один раненый", - сообщает пресс-служба МВД непризнанной республики.

В ведомстве отметили, что подробности инцидента будут предоставлены позже.

НКР Азербайджан
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