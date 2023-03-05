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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В НКР сообщили о трех погибших сотрудниках полиции из-за диверсии ВС Азербайджана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Три сотрудника паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли в результате диверсии, совершенной Вооруженными силами Азербайджана утром в воскресенье, сообщили в МВД непризнанной НКР.

"Среди сотрудников трое погибших и один раненый", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщали, что в воскресенье около 10:00 диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Тогда были данные об одном погибшем и одном раненом.

Между тем, в Минобороны Азербайджана заявили о военной провокации со стороны Армении в Карабахе: "Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу".

Как сообщает военное ведомство, "утром 5 марта в целях проверки полученной информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки".

По его данным, со стороны противника был открыт огонь, "в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые".

"Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехсторонней Декларации должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. Также напоминаем, что единственная дорога, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, - это дорога Ханкенди-Лачин", - подчеркивает Минобороны.

В связи с инцидентом в ведомстве считают, что "Азербайджану необходимо установить соответствующий контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин-Ханкенди", "вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".

НКР Азербайджан Армения
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