Запуск новой японской ракеты-носителя Н3 перенесен на 7 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Запуск новой японской ракеты-носителя H3, отмененный в феврале перед самым стартом из-за технических проблем, планируется провести 7 марта, сообщило в воскресенье Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ранее его предполагалось осуществить 6 марта. О причинах отсрочки запуска на сутки не сообщается.

Ракета со второй попытки должна вывести на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

Запуск предполагается осуществить 7 марта во временное окно с 10:37 до 10:44 по токийскому времени (04:37 - 04:44 по Москве) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Ракета должна вывести спутник на солнечно-синхронную орбиту высотой 669 км.

Как сообщало JAXA, первый запуск новой японской ракеты со спутником 17 февраля был отменен за секунды до старта из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени. Основной двигатель был запущен, однако боковые ускорители не заработали.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A.

По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен выполнять задачи вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году.

Спутник ALOS-3 планируется использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью для предупреждения природных катастроф, мониторинга состояния окружающей среды и прибрежных районов. Срок работы аппарата массой около трех тонн рассчитан на семь лет.