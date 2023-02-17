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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3, планировавшийся в пятницу, был отменен перед самым стартом из-за отказа двигателей боковых ускорителей, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета должна была стартовать на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен выполнять задачи вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году.

Спутник ALOS-3 планируется использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью в целях предупреждения природных катастроф, мониторинга состояния окружающей среды и прибрежных районов. Срок работы аппарата массой около трех тонн рассчитан на семь лет.

H3 стала основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A.

По информации JAXA, H3 сможет выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Япония ALOS-3
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