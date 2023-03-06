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В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции

В Узбекистане "Яндекс.Такси" проверят на предмет соблюдения норм конкуренции
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана проверит работу агрегатора услуг такси "Яндекс.Такси" по признакам доминирования на рынке этих услуг в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Комитет в октябре 2022 года приступил к полному анализу рынка агрегаторов услуг такси. В феврале 2023 года направлены запросы учредителям сервиса "Яндекс Go": Yandex N.V. (Нидерланды), Yandex Europe AG (Швейцария) и Ridetech International B.V. (Нидерланды).

Ведомство запросило данные по количеству пользователей приложения (водителей и клиентов), общее количество транзакций и пассажироперевозок, объему оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий, полученных сервисом "Яндекс Go" и таксопарками за 2022 год.

Комитет обращает внимание на то, что отсутствие юридического лица "Яндекса" в Узбекистане создает определенные трудности в антимонопольном регулировании деятельности компании.

"Результаты анализа будут дополнительно оглашены комитетом через средства массовой информации", - добавляет пресс-служба.

В апреле 2022 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана предложило "Яндекс.Такси" стать резидентом IT-парка в Ташкенте.

"Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с апреля 2018 года. Сейчас сервис доступен в Ташкенте и еще пяти городах.

Узбекистан Яндекс.Такси Yandex Яндекс Go
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