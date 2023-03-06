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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Китайские военные заявили о необходимости активнее изучать опыт ведения уличных боев

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Народно-освободительной армии Китая (НОАК) нужно более основательно изучать опыт ведения сражений в городских условиях, заявил "на полях" сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) генерал-лейтенант НОАК Ма Имин.

"Китаю следует усилить исследовательскую работу по таким конкретным вопросам как операции в городской среде и тыловое обеспечение войск", - приводит его слова South China Morning Post (SCMP).

Он отметил, что НОАК необходимо "спешно усилить свой стратегический потенциал" для воссоединения страны.

В свою очередь SCMP отмечет, что ранее китайские военные строили макеты городов для отработки навыков действий в условиях застройки. Также НОАК прорабатывали вопрос, как применять беспилотники при боевых действиях в городе.

Накануне на открывшейся сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявлял, что в 2023 году Китай продолжит решительно бороться против "независимости Тайваня".

Стало известно, что по проекту бюджета КНР на текущий год, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней ($225 млрд).

Китай КНР Тайвань НОАК
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