Минобороны Азербайджана заявило о готовности нейтрализовать армянские формирования в Карабахе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан примет необходимые меры по разоружению и нейтрализации армянских формирований в Карабахе, заявило в понедельник Минобороны Азербайджана.

"Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований с использованием для этого всех возможностей", - говорится в заявлении Минобороны.

По данным ведомства, вопреки положениям трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года - ИФ) Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов, припасов и другой военной техники армянским вооруженным формированиям в Карабахе, а также кадровую ротацию. "Для незамедлительного предотвращения таких недопустимых случаев, российский миротворческий контингент незамедлительно должен выполнить свои обязанности", - отмечает Минобороны республики.

Ведомство информирует, что 5 марта на основании оперативной информации подразделениями ВС Азербайджана была предпринята попытка остановить и проверить армянский военный автомобиль. "При подходе к машине азербайджанские военные были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы, в результате чего двое азербайджанских военнослужащих погибли и один был ранен. В результате ответного огня трое членов незаконной армянской группы были ликвидированы и один ранен", - сообщает Минобороны.

"Выставлять этих армянских военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников милиции, несущих "паспортно-визовую" службу, не что иное, как лицемерие", - указывает азербайджанское оборонное ведомство, утверждая при этом, что Минобороны РФ в распространенном в понедельник сообщении об этом вооруженном инциденте допустило искажение фактов.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что в ходе перестрелки 5 марта между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек среди участников конфликта, боестолкновение прекратили российские миротворцы.

"В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен", - информирует бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.