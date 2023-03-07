Майк Пенс просит суд заблокировать повестку для дачи показаний о штурме Капитолия

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс подал ходатайство с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний о событиях, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, Пенс подал ходатайство, в котором просит заблокировать повестку, на том основании, что он защищен американской конституцией.

Бывший вице-президент утверждает, что, поскольку 6 января он также исполнял обязанности председателя сената, на него распространяется положение конституции "Речь и дебаты", которое защищает законодателей от некоторых действий правоохранительных органов.

Отмечается, что команда Пенса ранее указала министерству юстиции, что бывший вице-президент был бы открыт для ответов, если бы речь шла о вопросах, которые он ранее публично обсуждал.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп стремится заблокировать показания Пенса большому жюри по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

По словам осведомленного собеседника телеканала, Трамп встретился с несколькими членами своей юридической команды на своем курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич на прошлой неделе, чтобы обсудить расследование спецпрокурора Джека Смита.

Ранее Пенс заявил, что будет оспаривать повестку от спецпрокурора по делу экс-президента Трампа.

"Идея заставить бывшего вице-президента явиться в суд для дачи показаний против президента, с которым они служили, беспрецедентна, но я также считаю, что это неконституционно", - заключил Пенс.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Смита для проведения расследования по делу экс-президента Трампа.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

Недавно Смит вызвал в суд бывшего главу администрации Трампа Марка Медоуза и бывшего советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, а следователи встретились с его бывшим исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Чадом Вулфом в рамках расследования вмешательства в выборы 2020 года.