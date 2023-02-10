Бывшего вице-президента США Пенса вызвали для дачи показаний по делу Трампа

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс вызван в суд для дачи показаний в рамках расследования в отношении экс-президента Дональда Трампа, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

"Бывший вице-президент Майк Пенс был вызван в суд специальным прокурором, курирующим расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа ", - сообщает телеканал.

Отмечается, что неизвестно, какую именно информацию запрашивает спецпрокурор. Однако, уточняется, что Пенс был вызван для дачи показаний после нескольких месяцев переговоров между федеральными прокурорами и юридической командой бывшего вице-президента.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен также был вызван для дачи показаний спецпрокурором Джеком Смитом, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, повестка О'Брайену была выдана в рамках расследования о секретных документах, найденных в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, а также расследования, связанного с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Согласно источникам телеканала, О'Брайен ссылался на привилегии исполнительной власти, отказываясь предоставить часть информации, которую от него добиваются прокуроры.

Уточняется, что совет национальной безопасности должен был участвовать в обработке секретных документов в конце президентства Трампа, и О'Брайен, возможно, знает о том, как секретные документы оказались в Мар-а-Лаго.

Кроме того, по словам двух собеседников, юристами Министерства юстиции в последние недели в рамках продолжающегося расследования спецпрокурора, связанного с вмешательством в выборы 2020 года, был допрошен бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Трампа Чад Вулф.

Отмечается, что он был допрошен под присягой юристами Министерства юстиции и сотрудниками ФБР.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

В указе о назначении спецпрокурора говорится, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".

Помимо этого, спецпрокурору поручено расследование ситуации с документами по вопросам национальной обороны, найденными в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, а также "любых вопросов, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования".

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа. Позже Конгресс все же утвердил итоги выборов. Сам экс-президент заверяет, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа во Флориде. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".