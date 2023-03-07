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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Новая японская ракета стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Новая ракета-носитель Н3 во вторник стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлен в 10:37 по токийскому времени (04:37 по Москве) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Ракета должна вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 669 км оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен выполнять задачи вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году.

Спутник ALOS-3 планируется использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью в целях предупреждения природных катастроф, мониторинга состояния окружающей среды и прибрежных районов. Срок работы аппарата массой около трех тонн рассчитан на семь лет.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A.

По информации JAXA, ракета-носитель H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Япония JAXA
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