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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Неудачей закончился запуск новой японской ракеты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Новая ракета-носитель Н3 не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли, сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По имеющимся данным, не включился двигатель второй ступени и на ракету был передан сигнал о самоуничтожении, говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 10:37 по токийскому времени (04:37 по Москве) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Ракета должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

Это уже вторая неудачная попытка запуска ракеты Н3. Как сообщало JAXA, первая попытка - 17 февраля - была отменена за секунды до старта из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени. Запуск основного двигателя был осуществлен, однако боковые ускорители не заработали.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она заменила в этом качестве ракету H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.

Спутник ALOS-3 планировалось использовать для беспрерывного наблюдения за земной поверхностью в целях предупреждения природных катастроф, мониторинга состояния окружающей среды и прибрежных районов. Срок работы аппарата массой около трех тонн был рассчитан на семь лет.

Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, был оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен был выполнять задачи вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году.

Япония JAXA
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