Грузовой корабль Cargo Dragon запустят к МКС 15 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) намечен на 15 марта, следует из данных, опубликованных на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации управления, корабль будет запущен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в 04:30 мск (во вторник, в 20:30 по времени Восточного побережья США).

"Грузовик" доставит на станцию материалы для проведения научных исследований, припасы и оборудование для экипажа.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по настоящий момент компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.