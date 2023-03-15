SpaceX в среду запустит к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon в среду стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-27 компании SpaceX планируется осуществить во вторник в 20:30 по времени Восточного побережья США (в среду в 03:30 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Примерно через 12 минут корабль должен выйти на орбиту. Стыковка с МКС предполагается 16 марта в 07:52 по времени Восточного побережья США (в 14:52 мск). В автоматическом режиме он должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Тем временем, в среду через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется уже в седьмой раз, совершит управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике примерно в 500 км от космодрома.

Cargo Dragon доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже седьмой полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по декабрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.