Постпред РФ в Вене призвал доработать проект решения о возобновлении СВПД

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участникам Венских переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимо вновь встретиться для доработки проекта решения.

"Уважаемые коллеги, все ваши многочисленные беспокойства можно легко снять. Для этого участникам Венских переговоров необходимо вернуться в Вену и в течение нескольких дней доработать проект решения о восстановлении СВПД", - следует из сообщения Ульянова в телеграме относительно заявления России по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.