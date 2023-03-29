В Пентагоне заявили, что Иран способен за несколько месяцев разработать ядерное оружие

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Иран располагает всем необходимым, чтобы, если это потребуется, произвести ядерное оружие всего за несколько месяцев, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерала Марк Милли.

"Иран в состоянии менее чем за две недели произвести достаточно материала для ядерного оружия. И ему потребуется всего несколько месяцев, чтобы произвести само ядерное оружие", - заявил Милли в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил. Текст его выступления опубликовал в среду Пентагон.

Милли отметил, что военные США разработали несколько вариантов действий на случай, если Иран действительно решит разработать такое оружие.

Милли добавил, что США все еще привержены принципу, согласно которому нужно сделать все, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие.