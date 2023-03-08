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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В отношении Norfolk Southern будет проведено расследование на фоне ЧП с поездами

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) объявил о специальном расследовании в отношении транспортной компании Norfolk Southern, на счету которой уже две аварии на железных дорогах за месяц.

"Учитывая число и значительность недавних происшествий с участием Norfolk Southern, совет также призывает компанию уже сегодня принять неотложные меры, проверить и оценить технику безопасности при участии сотрудников и других лиц, и ввести в действие необходимые изменения", - говорится в сообщении на сайте NTSB.

С декабря 2021 года совет участвовал в расследовании пяти аварий Norfolk Southern, в результате которых погибли в общей сложности три человека. В их числе - случаи схода с рельсов грузовых поездов в Огайо 3 февраля и 4 марта этого года, а также гибель сотрудника компании 7 марта.

Совет в рамках специального расследования также намерен еще раз проверить случай схода поезда с рельсов 8 октября 2022 года.

Как сообщалось, 3 февраля грузовой поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в районе Ист-Палестайн, Огайо, в результате чего произошел разлив токсичных веществ. Во избежание взрыва после ЧП было принято решение спустить из нескольких цистерн винилхлорид и сжечь его.

4 марта грузовой поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в районе Спрингфилда, штат Огайо. Никто не пострадал.

США Norfolk Southern
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