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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern

В США произошла еще одна авария с поездом компании Norfolk Southern
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Грузовой поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в районе Спрингфилда, штат Огайо, сообщает CNN. Ранее в начале февраля произошла авария с поездом этой же компании, перевозившим опасные вещества.

В миреВ США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществамиЧитать подробнее

Инцидент произошел в субботу. По данным телеканала, с рельсов сошли 20 из 212 вагонов. Никто не пострадал, но, по данным CBS News, более полутора тысяч человек остались без света.

Поезд не перевозил токсичных грузов. Тем не менее, местных жителей, находившихся вблизи места аварии, попросили не покидать дома из соображений предосторожности.

3 февраля в районе Ист-Палестайн, Огайо, сошел с рельсов грузовой поезд Norfolk Southern, в результате чего произошел разлив токсичных веществ. Во избежание взрыва после ЧП было принято решение спустить из нескольких цистерн токсичный винилхлорид и сжечь его.

По данным CNN, авария сказалась на самочувствии местных жителей, они жаловались, в частности, на кашель, головную боль, жжение кожи. Есть опасения относительно экологических последствий аварии.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщило в конце февраля, что в районе Ист-Палестайн качество воздуха оценивается в пределах нормы. Однако в минувший четверг стало известно, что EPA потребует от Norfolk Southern проверки места аварии на наличие диоксинов. Там также пообещали отслеживать процесс обеззараживания территории, если диоксины будут обнаружены.

США
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