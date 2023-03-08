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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Глава Азербайджана отметил, что большая часть нового соглашения с ЕС уже согласована

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом уже согласована.

Он отметил, что Баку "подписал или принял декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС".

"Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, скорее мы сделаем это раньше, чем позже", - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Азербайджан Ильхам Алиев ЕС
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