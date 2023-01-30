Власти Азербайджана заявили о готовности увеличить экспорт газа в Европу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу, начать сотрудничество в этом вопросе с дружественными странами, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Так получилось, что Европа в настоящее время больше, чем раньше, нуждается в энергоресурсах Азербайджана. Мы готовы увеличить наши поставки и, конечно, хотим начать сотрудничество с дружественными странами", - сказал Алиев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе в Будапеште в понедельник.

В понедельник между Азербайджаном и Венгрией был подписан меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. По словам Алиева, этот документ "позволит наладить долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики".

Президент Азербайджана также сообщил, что Азербайджан и Венгрия "два друга и партнера" и в настоящее время изучаются новые направления сотрудничества между двумя странами.

"Мы уже определили наши отношения, как стратегическое партнерство. Сегодня мы подпишем еще один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества. Как сказал господин премьер-министр, наши отношения уже имеют хорошую историю. Это история взаимной поддержки и доверия, а также партнерства и дружбы. Это действительно большое богатство. Поэтому в настоящее время мы изучаем новые сферы для нашего сотрудничества. Для нашего партнерства уже заложен очень прочный фундамент", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что энергетика является частью сотрудничества с Венгрией, две страны также сотрудничают в сферах образования и культуры.

"Мы надеемся увидеть венгерские компании в восстановительных работах в Карабахском регионе. Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с господином премьер-министром", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана для продолжения "активного диалога" также пригласил Орбана посетить республику "в удобное время".

19 января Алиев сообщал, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров в год. "В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост...", - сказал он тогда на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", - заявлял президент Азербайджана.

"Общий же объем экспорта (в 2023 году - ИФ) составит 24 млрд кубометров", - отмечал он.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.