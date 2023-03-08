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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Дании нашли самое раннее упоминание бога Одина

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Датские эксперты сообщили в среду об обнаружении самого раннего упоминания скандинавского бога Одина на золотом брактеате - диске с чеканкой, который был найден в 2020 году.

Как сообщается на сайте Национального музея Дании, ранее самым древним артефактом, отсылающим к божеству, была брошь второй половины VI века. Обнаруженный брактеат на 150 лет древнее.

На диске с портретом мужчины - предположительно, короля или почитаемого человека, - была расшифрована руническая надпись "Это человек Одина". Пока не установлено, что это был за человек.

Эксперты отмечают сложность проведенной работы, так как некоторые руны стерлись, а текст в целом был отчеканен без пробелов между словами.

В 2020 году на западе Дании была найдена сокровищница. Помимо брактеата, там также были большие медальоны и украшения из римских монет. Клад был закопан около полутора тысяч лет назад, предположительно, чтобы скрыть ценности от врагов или совершить подношение богам.

Дания
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