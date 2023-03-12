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В Нидерландах нашли средневековый клад

В Нидерландах нашли средневековый клад
Фото: Archeologie West-Friesland/Fleur Schinning

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Средневековый клад, состоящий из золотых украшений и серебряных монет, нашли в Нидерландах, сообщает Art News.

Возраст находки оценивается в тысячу лет, отмечает издание со ссылкой на Голландский Национальный музей древностей.

Клад был найден историком Лоренцо Рюйтером, который обнаружил сокровища с помощью металлоискателя в небольшом городе Хогвуде еще в 2021 году. Находку держали в секрете, пока эксперты музея изучали артефакты.

В числе найденных предметов четыре золотые серьги, две полоски сусального золота, 39 серебряных монет.

Одна из монет датируется 1250 годом. По мнению ученых, именно тогда предметы и были закопаны. Однако к этом моменту украшениям уже было не менее 200 лет.

Музей отмечает, что найти в Нидерландах средневековые украшения из золота - это большая редкость.

Почему артефакты были закопаны, выяснить пока не удалось. Однако в середине XIII века Хогвуд оказался в эпицентре вооруженного противостояние Западной Фрисландии и Голландии.

Art News отмечает, что находка принадлежит Рюйтеру, но будет выставлена в Музее древностей.

Нидерланды
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