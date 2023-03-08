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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Боррель призвал дождаться результатов расследований по "Северным потокам"

Глава Минобороны ФРГ также предостерег от поспешных выводов в связи с новой информацией о диверсии на газопроводах

Боррель призвал дождаться результатов расследований по "Северным потокам"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости не спешить с выводами и дождаться официальных результатов расследований взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Пока идут расследования, не нужно делать поспешных выводов", - сказал он на пресс-конференции в Швеции.

"Нужно дождаться (результатов расследований - ИФ)", - добавил Боррель.

При этом он заверил, что не боится узнать правду о произошедшем на газопроводах. "Я не боюсь правды, какой бы она ни была", - сказал Боррель.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times. Ее авторы со ссылкой на источник в американском руководстве утверждают, что диверсию на газопроводах, возможно, совершила "проукраинская группировка", и в Вашингтоне не увидели признаков причастности РФ ко взрывам. Die Zeit позднее написала, что следователи ФРГ определили: причастные к взрывам были связаны с Украиной, но заказчики операции неизвестны.

Ранее в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что не стоит спешить с выводами в отношении новых данных о диверсии на "Северных потоках", согласно которым ее исполнители были связаны с Украиной.

"Нам нужно проводить четкое различие между тем, была ли эта украинская группа, действовавшая по приказу властей Украины (...) или без ведома ее правительства", - приводит его слова Asssociated Press.

Писториус также не исключил возможности того, что речь идет "об операции под ложным флагом" - о попытках обратить внимание следователей в сторону Украины. "Это было бы не в первый раз в истории подобных событий", - сказал он.

На вопрос, могут ли данные сведения подорвать поддержку Запада Украины, Писториус отметил, что предпочтет дать ответ, когда у него будет надежная информация.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

ЕС Жозеп Боррель Северный поток
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