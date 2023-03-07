Die Zeit сообщила, что исполнители диверсии на "Северных потоках" были связаны с Украиной

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Власти ФРГ определили, что лица, причастные к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", были связаны с Украиной, но сами заказчики операции неизвестны, сообщает Die Zeit со ссылкой на результаты сбора информации несколькими немецкими СМИ.

"Органам следствия Германии, похоже, удалось добиться прорыва в прояснении обстоятельств нападения на "Северный поток" и "Северный поток 2" (...), таким образом, следы ведут в сторону Украины. Тем не менее, следователи не нашли указаний на то, кто заказал разрушение этих объектов", - отмечает издание.

По данным следствия, диверсионная группа состояла из шести человек: их национальность неизвестна, и они использовали фальшивые паспорта, в частности, для аренды яхты у компании, базирующейся в Польше и, по-видимому, принадлежащей двум украинцам. Яхта вышла из немецкого города Росток 6 сентября, и группа на ней доставила взрывчатку и заложила ее в нужном месте.

Впоследствии следователи нашли на яхте следы взрывчатки. В свою очередь, по информации Die Zeit, разведслужба одной западной страны направляла европейским партнерам данные, что к диверсии причастен украинский спецназовец. Позднее поступали разведданные, что за диверсию несет ответственность "проукраинская группировка".

Однако, уточняет издание, не исключено, что речь идет "об операции под ложным флагом" - о попытках обратить внимание следователей в сторону Украины.

"Тем не менее, следователи, по-видимому, не нашли признаков, подтверждающих реальность такого сценария", - резюмирует газета.

Ранее во вторник The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщало, что власти США не обнаружили данных, указывающих на причастность России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", но полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. При этом в Вашингтоне, подчеркивается в материале, признали, что "мало что знают об исполнителях диверсии".

Вместе с тем собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в прошлом году.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.