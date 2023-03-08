Министры обороны стран ЕС предварительно договорились о дальнейшей военной помощи Украине

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы оборонных ведомств стран ЕС в целом согласились с его предложением о порядке военной помощи Украине, но остается согласовать детали.

"Я должен сообщить, что общее согласие, похоже, складывается на основе нашего обмена мнениями. Тем не менее еще остаются нерешенные вопросы. Всё это надо будет обсудить детально. Все согласны с неотложностью продвижения вперед. Все согласны с целью оказать всю возможную поддержку Украине как можно скорее", - сказал он на пресс-конференции в среду в Стокгольме после завершения неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

Боррель повторил уже ранее озвученный им призыв "ускорить сроки поставок (боеприпасов Украине), уменьшить их цену и увеличить объемы поставок". По его словам, нужно "поставлять больше, но при этом быстрее".

Глава дипломатии ЕС сообщил, что доложил министрам обороны о предлагаемых им "трех направлениях" поддержки Украины боеприпасами, которые должны осуществляться одновременно. Его предложение предполагает финансирование через Европейский фонд мира для возмещения расходов по боеприпасам, которые будут в срочном порядке поставлены Киеву из существующих запасов стран ЕС или за счет уже размещенных заказов.

Это, уточнил он, касается боеприпасов как калибров НАТО, так и калибров армий стран бывшего Варшавского договора. Боррель предложил министрам выделить на это 1 млрд евро из возможностей Европейского фонда мира.

Во-вторых, высокий представитель ЕС предложил консолидировать новые заказы государств-членов на боеприпасы для восполнения опустошаемых резервов и дальнейшей помощи Украине. По его мнению, это поможет снизить цены на продукцию военно-промышленного комплекса и сократить сроки поставок. В поддержку этого проекта он предложил выделить еще 1 млрд евро через Европейский фонд мира.

В-третьих, заявил Боррель, необходимо увеличить мощности оборонной промышленности стран ЕС, чтобы иметь возможность отвечать на спрос вооруженных сил как Украины, так и самого Евросоюза.

Он рассчитывает, что при поддержке шведского председательства в Совете ЕС Брюсселю удастся довести эту работу по данному пакету до соглашения стран Евросоюза к 20 марта, когда должен собраться Совет ЕС с участием министров иностранных дел и обороны для согласования конкретного официального решения.

Состоявшаяся 8 марта в Стокгольме встреча министров обороны никаких решений не предполагала, так как неформальные Советы ЕС не принимают официальных документов.