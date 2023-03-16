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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Шольц пообещал бесперебойные поставки боеприпасов Украине из Евросоюза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Участники саммита Евросоюза, запланированного на 23-24 марта, договорятся о шагах по своевременному обеспечению Украины необходимыми боеприпасами, заявил в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитируют германские СМИ.

"Особенно важно снабжать Украину необходимыми боеприпасами. На Европейском совете мы вместе с нашими партнерами договоримся о следующих шагах с целью добиться еще более качественных, непрерывных поставок", - сказал канцлер.

По словам Шольца, Берлин готов допустить другие страны ЕС к осуществляемым им закупкам вооружения.

Кроме того, канцлер пообещал продолжать санкционную политику против России. Он выступил с утверждением, что за восемь месяцев Германия избавилась от зависимости от российских угля, нефти и газа, причем в ФРГ не наблюдалось "экономического спада и остановки работы промышленных предприятий".

На этой неделе исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявлял, что Украина запрашивала у ЕС поставки 250 тысяч снарядов в месяц, однако, по его словам, такие объемы боеприпасов "трудно было бы производить".

"Для достижения такого уровня производственные мощности в Европе нужно было бы удвоить", - объяснил он.

В марте Bloomberg сообщал со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, что у руководителей ЕС есть план, где представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине. Предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, из существующих запасов или заказов, которые уже ожидают исполнения, а также - использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения. Кроме того, в документе говорится о необходимости наращивания ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений.

Германия Евросоюз Олаф Шольц Украина Rheinmetall
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