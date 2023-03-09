Австралия запланировала купить у США четыре подлодки класса Virginia

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Австралия планирует приобрести у США по меньшей мере четыре атомные подводные лодки класса Virginia, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, поставка подводных лодок маловероятна в ближайшие годы. Они считают, что это, возможно, произойдет в 2030-х годах.

Однако ожидаемое объявление послужит демонстрацией прогресса трехстороннего партнерства в области безопасности AUKUS, состоящей из Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, отмечает телеканал.

Кроме того, собеседники сообщили, что Австралия также будет сотрудничать с Соединенным Королевством над разработкой нового класса атомных подводных лодок, которые могли бы включать американские комплектующие.

Как заявили источники телеканала, президент США Джо Байден в понедельник в Сан-Диего примет премьер-министров Австралии Энтони Альбанезе и Соединенного Королевства Риши Сунака.

Ожидается, что они обсудят следующие шаги в партнерстве.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Великобритания уже на следующей неделе может раскрыть детали сделки по атомным подводным лодкам (АПЛ) для Австралии.

Британский премьер Риши Сунак сказал министрам, что можно ожидать, что он объявит о сделке в рамках трехстороннего с США соглашения AUKUS по продаже субмарин Австралии уже на следующей неделе, пишет газета.

Несколько источников заявили изданию, что, по их мнению, Великобритания добилась успеха, предлагая австралийцам субмарины британского проекта Astute, и рассчитывает, что Канберра предпочтет их американским проектам Virginia.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.