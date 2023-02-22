Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Австралия заявила о своей независимости в использовании будущих АПЛ в рамках AUKUS

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Австралии, которые должны позднее получить атомные подводные лодки (АПЛ) в рамках партнерства с США и Великобританией AUKUS, сами будут решать, как их использовать, заявил в среду австралийский премьер Энтони Албаниз.

"По словам Албаниза, Австралия сохранит за собой полномочия принимать суверенные решения по поводу того, каким образом использовать подлодки", - сообщает Associated Press (AP).

"AUKUS – это намного больше, чем ядерные подводные лодки и даже технологическая совместимость. AUKUS – это про будущее. Это партнерство еще сильнее закрепляет официально то, что наши три страны разделяют общие ценности и интересы", - сказал премьер, добавив, что также речь идет о развитии австралийской промышленности и о создании рабочих мест.

Как напоминает AP, ранее критики AUKUS отмечали, что в отличие от построенной ей самой флота Австралия, вероятно, не сможет использовать АПЛ в случаях, когда с их применением не согласны будут США и Великобритания. Также критики высказывали мнение, что ни Вашингтон, ни Лондон не смогут начать поставки АПЛ Канберре до 2040 года, а сама судостроительная отрасль Австралии не способна принять главенствующую роль в этом проекте. Кроме того, по их словам, у австралийских специалистов не достает опыта в ядерной отрасли, и Канберра будет слишком сильно зависеть от зарубежных партнеров в ядерных технологиях.

В миреSunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома МакронаSunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома МакронаЧитать подробнее

В свою очередь Албаниз также заявил в среду, что Австралии нужно больше самостоятельно заниматься добычей важнейших минеральных ресурсов, нежели полагаться на инвестиции КНР. Он напомнил, что Австралия располагает запасами лития и никеля для производства батарей.

Издание The Sydney Morning Herald поясняет, что на фоне роста мирового спроса на ресурсы для создания высокотехнологической продукции Китай желает получить одобрение властей Австралии для добычи лития в этой стране. При этом в прошлом ноябре власти Канады потребовали от китайских компаний отказаться от участия в ряде проектов, связанных с важнейшими минералами, включая литий.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство АПЛ для Австралии. Следующий австралийский премьер – Энтони Албаниз – также заявлял, что Канберра в предстоящие годы нарастит оборонные расходы.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн после объявления о создании альянса заявил, что AUKUS ставит целью раздувание "холодной войны", нарушает положения Договора о нераспространении и создает угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе. Соседние с Австралией страны также выражали опасения в связи с возможной гонкой вооружений, но в Канберре заверяли, что новые подлодки оснастят лишь ядерными реакторами, а не ядерным оружием.

Австралия AUKUS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });