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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Турция планирует через полтора месяца получить газ с черноморского месторождения Сакарья

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Начало поставок газа с месторождения Сакарья в турецком секторе Черного моря запланировано на конец апреля. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Чиновник посетил установку подготовки газа в порту Фильос, где ознакомился с ходом работ по обустройству месторождения. Министр допустил незначительные отклонения от графика. По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

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Глава Минэнерго отметил, что в числе пострадавших есть и сотрудники энергетических ведомств. "Землетрясения 6 февраля затронули всю Турцию. (...) В числе лишившихся домов есть и сотрудники структур Минэнерго. Люди потеряли родных и близких. Спасение и поддержка соотечественников для всех нас превыше любых проектов. Все силы были перенаправлены на зону бедствия. Часть работников уже возвращается к работе. Поэтому поставки газа начнутся ближе к концу апреля", - сказал Донмез.

Он также отметил, что работы по формированию правовой базы для деятельности Центра торговли газом (хаба) в Турции близятся к концу.

"Работа продолжается. Наша цель – полностью ввести его в эксплуатацию до конца года. Требуется внести изменения в некоторые законы. В ближайшие дни вопрос будет включен в повестку парламента. После этого усилия по формированию правовой базы будут в значительной степени завершены", - сказал Донмез.

Месторождение Сакарья открыто в 2020 году у берегов одноименной провинции. Глубина воды в районе составляет около 2 км, месторождение содержит большую долю сероводорода. Запуск запланирован на 2023 год. В рамках Фазы 1 запланирована добыча в объеме 10 млн куб. м в сутки.

Турция оценивает суммарный объем открытых в Черном море запасов в 540 млрд куб. м газа.

Турция
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