Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Профсоюзы в качестве протеста против пенсионной реформы останавливают все четыре терминала по приему СПГ во Франции: на неделю остановятся три объекта компании Elengy, а терминал Fluxys остановится на двое суток, пишет местная пресса.

Франция - крупнейший в Европе покупатель и получатель СПГ - на нее приходится 27% всего импорта в регион. За первые пять дней марта французские терминалы отправляли в газотранспортную систему по 117 млн куб. м газа в сутки.

Теоретически остановка приемных терминалов может быть компенсирована отбором газа из подземных хранилищ - технические мощности позволяют покрыть выпавшие объемы. Однако у Франции на сегодня одни из самых скудных запасов газа в ПХГ – менее 38% (хуже по Европе ситуация только в Латвии).

Также дефицит газа в системе может быть компенсирован за счет перетоков из соседних государств. Однако все это неминуемо должно сказаться на ценах спотового рынка.

Кроме того, продолжается простой газопровода из Великобритании в Бельгию Interconnector, он остановился в минувшую субботу из-за аварии.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на понедельник была 41,5 млн куб. м в сутки. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Остановка регазификационных терминалов во Франции может изменить настроения на европейском рынке, который до последнего времени снижался. Цена на газ за понедельник упала на 5%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $484 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $510; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $471.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за минувшую неделю обеспечила 13% потребностей региона в электричестве, сообщает ассоциация WindEurope. В понедельник выработка ветряков упала до 10,8% от энергобаланса по ЕС - это минимальное значение за последние 12 дней.

На выходных остановился Interconnector. Причина – в отказе оборудования на британском берегу на терминале в Бактоне. Пока техники обещают устранить неисправность к утру 8 марта.

Великобритания обладает развитой системой приемных терминалов, регазифицированный на них газ реэкспотируется на континент. За февраль через Interconnector в Европу было прокачано 1 млрд куб. м газа - примерно по 38 млн куб. м в сутки.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 58,93% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 5 марта запасы сократились на 0,33 процентного пункта (в выходные спрос на газ обычно снижается). На новой неделе температура воздуха в регионе прогнозируется чуть прохладнее, чем на прошлой. Это создаст дополнительный стимул для изъятия газа из хранилищ.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 74-процентную загрузку.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Мягкая погода сократила расход газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы сократились на 2,3 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 44%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за последние пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы двух из трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.