Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США провели полеты над Балканами

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress в четверг выполнили полеты над Балканами, сообщило Командование ВВС США в Европе, публикующее карту полетов самолетов.

По данным американских военных, бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, осуществили полеты над территорией Болгарии и юго-восточной частью Румынии вблизи границ Украины к югу от Одесской области.

"Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами", - подчеркнули ранее в командовании.

В понедельник пара американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress совершила полеты над Северной Европой. "Два B-52 Stratofortress, размещенных на авиабазе Морон (Испания), выполнили дальнюю миссию целевой стратегической бомбардировочной группы на европейском театре 6 марта", - говорилось в сообщении американских военных.

По данным командования, бомбардировщики в ходе 12-часовой миссии провели полеты, в частности, над Данией, Польшей и Балтикой.

24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава пятого авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорилось в сообщении командования.

По данным американских военных, перед прибытием в Испанию два B-52 после трансатлантического перелета совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

Как указали в командовании, во время пребывания американских стратегических бомбардировщиков в Европе они примут участие в совместных с союзниками и партнерами учениях и операциях в регионе.