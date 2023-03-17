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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели новые полеты над Европой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress совершили полеты над Норвегией, сообщило в пятницу командование ВВС США в Европе.

"Во время последней миссии бомбардировочной оперативной группы 16 марта два B-52 взаимодействовали с союзниками и партнерами в Норвегии", - говорится в сообщении.

24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", указали тогда в командовании.

За прошедшее время стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, способные нести ядерное оружие, уже совершили серию полетов над Северной и Восточной Европой, в том числе в регионе Балтики, Балканами, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Как подчеркивают американские военные, "миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами".

США Европа
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