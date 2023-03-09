NASA объявит в начале апреля имена астронавтов миссии к Луне в 2024 г

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Имена членов экипажа пилотируемого корабля Orion, которые отправятся к Луне в 2024 году для её облёта в рамках миссии Artemis 2 ("Артемида-2"), будут объявлены 3 апреля, сообщил глава Национального управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Третьего апреля мы объявим состав экипажа, который примет участие в первой миссии к Луне за более чем полвека. Четыре астронавта - три из США и один из Канады совершат облёт Луны и протестируют ракету-носитель NASA Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion", - сказал Нельсон в ходе ежегодного послания о состоянии дел в управлении.

По данным NASA, запуск ракеты SLS с кораблём Orion к Луне планируется на ноябрь 2024 года.

Также по словам руководителя американского космического ведомства, в ближайшие дни агентство представит новые скафандры, в которые будут облачены астронавты для высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3 ("Артемида-3") в 2025 году.

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Первая миссия программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в конце прошлого года - 16 ноября сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. 11 декабря корабль благополучно приводнился в Тихом океане.