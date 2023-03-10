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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Вашингтон приветствует отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США приветствуют отзыв принятого парламентом Грузии в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявил пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс.

"Это очевидно (...) мы приветствуем решение отозвать законопроект. Мы призываем правящую партию официально отказаться от этого документа и не продвигать такого рода законопроекты", - сказал он журналистам.

По его словам, законопроект "несовместим с грузинскими и евроатлантическими ценностями".

Ранее сообщалось, что парламент Грузии, возможно, уже в пятницу на внеочередном пленарном заседании официально закрепит решение об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.

Грузия США
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