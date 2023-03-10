Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах
Фото: Davit Sarkisovi/EyeEm via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвал его.

Заседание прошло в считанные минуты, без каких либо комментариев.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что рассмотрение данного законопроекта принесло определенную пользу.

"Все признали, что быть агентом проигрышное дело, чьим бы агентом ты не был. Все также поняли, что ряд организаций включены в антигосударственную деятельность. Третье послание, который имел этот закон, заключается в том, что все узнали, как с помощью неправительственных организаций оппозиционная партия "Единое национальное движение" пыталась вернуться во власть", - сказал Кобахидзе.

Он поблагодарил всех депутатов, проголосовавших в первом чтении за принятие законопроекта об иноагентах.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа", был принят в первом чтении 7 марта.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Ким Чен Ын оценил учения и готовность к бою в одной из военных частей КНДР

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });