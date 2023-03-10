Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвал его.

Заседание прошло в считанные минуты, без каких либо комментариев.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что рассмотрение данного законопроекта принесло определенную пользу.

"Все признали, что быть агентом проигрышное дело, чьим бы агентом ты не был. Все также поняли, что ряд организаций включены в антигосударственную деятельность. Третье послание, который имел этот закон, заключается в том, что все узнали, как с помощью неправительственных организаций оппозиционная партия "Единое национальное движение" пыталась вернуться во власть", - сказал Кобахидзе.

Он поблагодарил всех депутатов, проголосовавших в первом чтении за принятие законопроекта об иноагентах.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа", был принят в первом чтении 7 марта.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.