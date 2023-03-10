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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В США комары убили более 300 коров, оленей и лошадей после урагана Лаура

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На юго-западе американского штата Луизиана тучи комаров, появившиеся в конце августа прошлого года из-за урагана Лаура, убили от 300 до 400 голов крупного рогатого скота и лошадей, сообщает информагентство Associated Press.

По словам ветеринарного врача Крейга Фонтено из города Вилл Плате, вытесненные с прибрежных болот рои комаров были настолько плотными, что после их нападения у животных начиналась анемия, которая нередко приводила к гибели. Состояние скота усугублялось усталостью после безуспешных попыток отогнать насекомых.

Фонтено привел в пример оленеводческое ранчо, где комары стали причиной падежа порядка 30 голов. Как рассказал владелец ранчо, он потерял свыше $100 тыс.

Скотоводы начали опрыскивать полчища комаров с воздуха, что несколько улучшило обстановку. Однако насекомые остаются серьезной проблемой в округах Кальказье и Джефферсон-Дэвис.

США
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